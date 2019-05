Roma, altro striscione per De Rossi. E Burdisso lo chiama al Boca

ROMA - Terzo giorno di contestazione per l'addio di De Rossi. La Curva Sud questo pomeriggio è pronta a manifestare davanti alla nuova sede della Roma all'Eur, ma intanto nella notte sono stati esposti altri striscioni contro la dirigenza e per il capitano giallorosso. «Danié caricaci ancora sulle spalle, dove il tempo non esiste», il messaggio affisso sotto casa del centrocampista giallorosso, che il prossimo 26 maggio giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma.

ROMA, STRISCIONE A NEW YORK CONTRO PALLOTTA

Dopodiché De Rossi dovrà cercare un'altra squadra con la quale potersi ancora divertire. La MLS è la destinazione più accreditata, ma restano ancora in piedi le ipotesi Giappone e Argentina. Il Boca Juniors è sempre interessato, l'amico e direttore sportivo Nicolas Burdisso vorrebbe portarlo alla Bombonera: «De Rossi è un grande amico - le sue parole a Fox Sports -. Sta metabolizzando la sua uscita da Roma. Le porte sono aperte a giocatori come lui. Si sentiva sempre identificato con il Boca. Sto però parlando più di un desiderio che di una realtà».

PALLOTTA VENGA AL CORRIERE