Roma, Cristian Totti perde il derby davanti a papà Francesco. Lazio campione

ROMA - Il particolare momento storico delle due società capitoline si riflette anche sulle formazioni giovanili: sembra affermare questo il verdetto del campo maturato nel corso della finale scudetto della categoria Under 14 Élite, un match dominato dalla Lazio (con i grandi freschi vincitori della Coppa Italia) nel derby cittadino con i pari età della Roma. L'ambiente giallorosso, in fermento dopo l'addio di Daniele De Rossi, promette battaglia e per la dirigenza tutta, compreso Francesco Totti, che si sta dividendo tra Italia e Kuwait per iniziative promozionali, ci sarà un gran da fare. L'ex numero 10, però, tra un impegno e l'altro, ha trovato tempo e modo per sostenere il figlio Cristian nella partita più importante della sua giovane carriera, foriera tuttavia di una nuova delusione: inserito da mister Rubinacci a circa 15 minuti dal termine, il giovane rampollo di casa Totti non ha potuto evitare la debacle (3-0) con i cugini di Tommaso Rocchi.