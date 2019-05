Totti sarà direttore tecnico: c’è il sì della Roma

ROMA - Qui Eur, a voi Londra. Nella gara a chi sceglie l’allenatore giusto per James Pallotta, inquieto per l’impasse sullo stadio più che per la contestazione popolare, torna in scena un santone già cercato più volte dalla Roma: Marcelo Bielsa. Per adesso è solo un’idea, una chiacchierata esplorativa promossa da Baldini, non più determinata del sondaggio che un altro collaboratore di Pallotta ha effettuato con Max Allegri nei giorni scorsi. Bielsa poteva allenare la Roma già nel 2012, dopo il «magnifico errore» (copyright Sabatini) rappresentato da Luis Enrique, e nel 2016 è stato molto vicino alla Lazio. In questa stagione invece ha sfiorato la promozione in Premier League con il Leeds perdendo la semifinale playoff contro il Derby County di Lampard. Per la Roma di oggi può diventare un’opzione valida se saltano gli altri due nomi in ballo: Sarri e Gasperini. [...]

CIN CIN - Nel frattempo Fienga ha incontrato Francesco Totti, che oggi pomeriggio sarà a Firenze per celebrare l’ingresso nella Hall of Fame della Federcalcio. C’è una schiarita sul futuro che dovrebbe allonatanare definitivamente le tentazioni centrifughe: la Roma gli offrirà la poltrona richiesta, cioè di direttore tecnico, con competenze sulla gestione dello spogliatoio e deleghe operative anche sul mercato degli allenatori e dei calciatori. Nello stesso tempo la società gli chiederà di limitare gli impegni da vecchia gloria in giro per il mondo e di partecipare più attivamente alla quotidianità di Trigoria. Niente più settimane bianche nella settimana del derby, insomma. Il club a sua volta potrebbe recuperare un po’ di popolarità agli occhi dei tifosi affidando alla bandiera delle bandiere la responsabilità dell’area tecnica.

