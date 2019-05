Pessima recensione del ristorante. Il proprietario: «In lutto per De Rossi»

ROMA - L'addio di Daniele De Rossi dalla Roma ha fatto il giro del mondo e... dei ristoranti. I tifosi romanisti sono disperati per il mancato rinnovo del contratto della bandiera giallorossa, a tal punto da avere effetti collaterali anche nei propri lavori. Non solo in Italia ma anche all'estero: in Olanda ad esempio il ristorante Gustatio, a Groningen, ha ricevuto una sola stellina nella recensione di un cliente: «Il titolare sembrava in lutto, pessima accoglienza, pessimo servizio, decisamente non ritorneremo».

La riposta del titolare, tifoso della Roma, non si è fatta attendere: «Mi dispiace non si sia sentito a suo agio a Gustatio. In effetti, come lei può ben immaginare, il mancato rinnovo e l’allontanamento di Daniele De Rossi dalla Roma è motivo di lutto per tutti noi. Dopo 18 anni, 615 presenze e 63 gol, non è questo il modo di trattare una delle poche bandiere rimaste a livello internazionale. La dirigenza della Roma è riuscita, in un colpo solo, a raggiungere il più basso livello di popolarità probabilmente di sempre. Forse è il caso di mettersi da parte e vendere, onde evitare di ripetere situazioni spiacevoli (vedi addio di Totti e di De Rossi) che potrebbero portare molti altri tifosi a “sembrare in lutto”. Sperando di vedere al più presto la proprietà americana via da Roma, Le porgo cordiali saluti». L'addio di De Rossi fa passare l'appettito, ma anche la voglia di lavorare.

