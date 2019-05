Ranieri saluta la Roma: "Quante emozioni. Auguro il meglio a chi arriverà"

ROMA - Claudio Ranieri saluta in lacrime la Roma con una vittoria contro il Parma per 2-1, ma la vera festa si è svolta dopo il triplice fischio per il saluto definitivo di Daniele De Rossi. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore giallorosso ha scherzato dicendo: "Emozionato tanto da piangere? No, era la pioggia". Poi prosegue: "Sono stato contentissimo per l’affetto di tutto lo stadio. Per chi è tifoso della Roma è una cosa speciale".

RANIERI, LE LACRIME

DE ROSSI, L'ADDIO

Fine di un'era

Ranieri continua nella sua intervista: "Io e Daniele abbiamo chiuso la nostra storia qui a Roma, sono state emozioni bellissime. Adesso bisogna andare avanti. Mi sento un allenatore europeo, di livello internazionale, andrò dove ci sarà un progetto intrigante. Mi chiameranno dove c’è da risolvere qualcosa, questo è il mio karma".

Futuro

E sul prossimo allenatore della Roma risponde: "Non so chi sia il migliore per la panchina giallorossa, ma chiunque sia gli auguro il meglio".