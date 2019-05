Totti a Figo: "Julio Cesar? Gli faccio il cucchiaio"

Non si ferma il siparietto social a distanza tra Luis Figo e Francesco Totti, che si stuzzicano e lanciano sfide in vista della "Notte dei Re", la partita di calcio a sei che si giocherà il prossimo 2 giugno allo Stadio del Tennis del Foro Italico, a Roma, insieme ad altri ex del mondo del pallone. Pochi giorni fa il portoghese prometteva: "France', te ne faccio 4". E la bandiera della Roma rispondeva senza paura: "Vieni che se divertimo noi".

Ora un nuovo capitolo all'insegna dell'ironia e dello sfottò, a provocare è di nuovo l'ex Real Madrid: "France', amico, tu sarai anche il re di Roma ma io ho un imperatore: Julio Cesar!". Ma Totti ha sempre la battuta pronta: "Ecco, dije de fa' il bravo eh! Perché se no lui me conosce bene, il cucchiaio se lo ricorda bene". Il riferimento è ovviamente a quell'incredibile gol dell'allora capitano giallorosso, un pallonetto dolce dolce che infilò il portiere brasiliano e lanciò la Roma verso il 3-2 finale contro l'Inter (era il 26 ottobre 2005). Chissà che Totti non ripeta il colpo, Figo e compagni sono avvisati.