"Fonseca può partire", via libera dal presidente dello Shakhtar

ROMA - "Se Paulo ricevesse l'offerta di un grande club, sarei pronto a lasciarlo andare". Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, è pronto a lasciar andare Fonseca in caso di un'offerta di un top club. "Paulo è un allenatore giovane, ambizioso e altamente qualificato. Se i migliori club in Europa e nel mondo si interessano a lui significa che ha buone idee, e questo è un bene sia per Paulo che per il nostro club", le parole del patron del club ucraino.

La Roma sarebbe interessata al tecnico in virtù del no incassato prima da Conte e poi da Gasperini: "C’è un accordo morale nel caso qualcuno si interessi. Qualcuno è interessato di sicuro a Paulo. È un bravo specialista e una persona decente. È venuto qui, in un altro paese, ha vinto tre campionati e tre coppe, più una Supercoppa. Questo merita un enorme applauso".

