Mihajlovic divide i tifosi: “Non lazializziamo la Roma”

ROMA - Piove sul bagnato in casa Roma. La pioggia che è caduta ieri incessante sulla Capitale ha rispecchiato l’animo dei tifosi romanisti, ancora scioccati per il nuovo terremoto che si è abbattuto dentro Trigoria e che ha coinvolto due bandiere come Totti e De Rossi. Anche per quanto riguarda il capitolo allenatore, i supporter giallorossi vivono nell’incertezza: dopo i no di Conte e Gasperini il club continua la ricerca sondando tra tecnici del campionato italiano ed estero. A sorpresa in pole per la panchina ci sarebbe Sinisa Mihajlovic, allenatore raccomandato da Gianluca Petrachi e che fino ad ora ha trovato pochi consensi tra i tifosi.

Il motivo è tanto ovvio quanto difficile da dimenticare per i romanisti: il serbo ha trascorso sei anni alla Lazio, diventandone una bandiera e rimanendo sempre legato ai colori che ha indossato. Nella partita del 20 maggio scorso tra la squadra biancoceleste e il Bologna che Mihajlovic allena, il tecnico dopo aver sentito i cori della Nord nei suoi confronti ha salutato il pubblico battendosi una mano sul cuore. Un gesto ripreso dalle televisioni e che oggi ha fatto il giro dei social.

MIHAJLOVIC NO

L’hastag #Mihajlovic è stato di tendenza per l'intera giornata, soprattutto per gli scambi di commenti dei tifosi della Roma, sbalorditi per la candidatura del serbo: “Sarebbe una follia”, scrive Gregorio sui social. “È stato un rimpianto venderlo senza capire quanto fosse forte - il post di Mark -. Ma fino ad ora Mihajlovic ha detestato la Roma proprio perché venne abbandonato”. “Fuori i laziali da Trigoria”, è il tormentone social del popolo giallorosso: “Prendere Miha sarebbe l’ennesimo errore di Pallotta e Baldini”, commenta Federico. “Ma chi lo vuole è mai venuto allo stadio con Mihajlovic in panchina?”, domanda invece Simone, contrario all’arrivo del tecnico del Bologna. C’è chi per far capire la ‘gravità’ di un suo possibile ingaggio utilizza il sarcasmo: “Ultim’ora: Mihajlovic sarà il nuovo allenatore della Roma! Il vice sarà Paolo Di Canio!”, scrivono Francesco e Riccardo. E ancora: “Da Claudietto di Testaccio a Mihajlovic di Formello… Che brutta fine”, “Non è neanche un bravo allenatore”, altri post sui social. Prendendo spunto dai fatti di questa mattina e dall’addio di De Rossi, Silvia analizza anche la questione Miha: “Posso comprendere le ragioni di un’eventuale ‘deromanizzazione' della Roma. Ma la ‘lazializzazione’ mi sembra troppo”.

MIHAJLOVIC SÌ

Tra i tanti commenti spuntano fuori anche i tifosi che accetterebbero il suo passato per il bene futuro della Roma: “Mihajlovic l’uomo giusto per portare avanti un ideale che è più grande del Romanismo e che oggi riempie la bocca di tanti. Sinisa è l’uomo giusto per competenze, carattere ed applicazione tattica. Laziale? No, professionista”, replica Danzica ai post contro il tecnico. Stessa opinione di Valerio: “Esclusi i top non vedo nomi migliori. Allenatore di secondo piano bravo a ricostruire, adatto alle polveriere. Meno per un salto di qualità, ma in questa fase di caos è il più adatto. Passato? Non importa... Saranno quelli di là (i tifosi della Lazio, ndr) che si sentiranno male”. Fabio scrive: “Mi sembra un allenatore migliore di Giampaolo e De Zerbi. Uno che porta rigore e con la squadra giovane del prossimo anno penso sia utile. Lo sarebbe anche se restassero alcuni veterani”. “Tra i nomi rimasti Mihajlovic è il profilo perfetto. Giampaolo merita una big, ma non la Roma attuale. De Zerbi non è pronto e farebbe peggio di Di Fra”, il parere di Giuseppe. La decisione a Petrachi, direttore sportivo (ancora ombra) che nei prossimi giorni sceglierà il futuro tecnico. Come scrive Rolando: “Miha mi piace per il carattere, no per la tattica. Il lato umano è discutibile, ma se sarà lui dovremmo supportarlo”.