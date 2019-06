Schick, doppietta in nazionale e critiche alla Roma: "Qui sono più nel vivo del gioco"

ROMA - Tre soli gol in campionato nel corso della stagione, due in una sola partita invece con la maglia della nazionale ceca. La doppia vita di Patrik Schick, talento inespresso con la Roma, attaccante affermato invece con la Repubblica Ceca: "Ogni attaccante vuole segnare dei gol e quando non li fa, si sente sotto pressione. Sono contento di aver segnato due volte", le sue parole al termine della partita vinta contro la Bulgaria. "Avrò più fiducia in me stesso nella prossima partita. Qui abbiamo uno stile diverso di gioco, sono più nel vivo, ho più palloni giocabili. Soprattutto ho delle opportunità, che è la differenza principale”, la spiegazione del rendimento diverso tra Roma e nazionale.

Una frecciata a Di Francesco e Ranieri, colpevoli secondo l'attaccante di averlo utilizzato troppo poco durante la stagione e che ne ha condizionato anche la forma fisica: “Non sono arrabbiato per il cambio (al 78′ ndc), perché avevo già avvisato di non essere arrivato completamente in forma dal club. E se non è così, lo avverti in partita, dove le cose sono diverse rispetto all’allenamento. E l’ho capito nel secondo tempo. La prossima volta andrà meglio”.