La Roma di Fonseca nasce a Londra

LONDRA - Una bandiera italiana c’è, anche se non si chiama Totti e neppure De Rossi: è quella della nostra ambasciata, aff acciata sui prati pettinati di Grosvenor Square, dove è richiesta almeno una Porsche per essere considerati socialmente accettabili. Se Londra è un posto lussuoso, Mayfair è il top del top: le case più cheap costano 30.000 sterline al metro quadro. E’ a pochi metri da qui, in una stradina con casette basse a schiera, che James Pallotta ha stabilito il suo quartier generale inglese, con gli uffi ci europei del fondo Raptor che oggi pomeriggio ospiteranno il meeting più importante per il futuro della Roma: intorno all’ora di pranzo sbarcherà Paulo Fonseca, il nuovo allenatore, a cui l’altro padrone di casa Franco Baldini ha affidato il compito di rinvigorire una tifoseria stanca e irritata.

ENTUSIASMO FONSECA

In questo senso le prime parole da romanista, espresse subito dopo la firma, hanno toccato le corde giuste: «Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale» ha detto Fonseca, ben sapendo di non poter promettere i tre scudetti consecutivi che ha vinto allo Shakhar Donetsk ma sicuro di poter risvegliare il senso di appartenenza che troppo spesso negli ultimi anni è stato messo in discussione: «Non vedo l’ora di trasferirmi a Roma e conoscere i nostri tifosi, per me è una grande opportunità» ha aggiunto, per poi ringraziare con calore la sua vecchia società, che mai ha pensato di ostacolarne il volo verso la Serie A.

