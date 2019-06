Pallotta a Londra per la nuova Roma: guarda il VIDEO

LONDRA - Coperto da un ombrello e impegnato in una lunga chiacchierata telefonica, il presidente della Roma ha dribblato le domande del nostro inviato Roberto Maida a Londra. Vestito in modo impeccabile, con un completo blu, il numero uno del club giallorosso è stato intercettato a Barkley Square, all’uscita dagli uffici della Raptor dopo le riunioni che ha avuto per i suoi affari privati e, soprattutto per pianificare il futuro della Roma. Oggi era previsto infatti l’incontro con i dirigenti arrivati ieri in Inghilterra e con il nuovo tecnico Fonseca, scelto dal consulente Franco Baldini per rilanciare il progetto Roma e provare a placare la contestazioni dei tifosi dopo la decisione di non rinnovare il contratto a De Rossi.

