Ismaily vuole raggiungere Fonseca: segue la Roma sui social e mette 'like' alle foto

ROMA - Voglia di Roma per Ismaily Gonçalves dos Santos, il pupillo del neo tecnico Paulo Fonseca. Petrachi sta provando a portare nella capitale uno dei giocatori più importanti degli schemi tattici del portoghese: il terzino sinistro abile a far partire il gioco dalla difesa è uno dei nomi fatti da Fonseca al neo direttore sportivo giallorosso. Lo Shakhtar sta facendo però resistenza, complice anche una clausola resccisoria di cento milioni di euro. Lo stessop Ismaily però sta provando a sbloccare la situazione anche tramite i social: il giocatore ha cominciato a seguire il profilo Instagram della Roma, mettendo anche dei 'like' tattici alle nuove foto pubblicate sull'account. Non solo l'immagine del tecnico con lo sfondo giallo e rosso, ma anche un post che ritrae Zaniolo, Florenzi e Cristante. La voglia del brasiliano di lasciare la fredda Ucraina viene trasmessa anche via social: Fonseca e Petrachi proveranno a portarlo nella Capitale vista anche la probabile cessione di Kolarov.