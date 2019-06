Totti, niente vertice a Londra. Gioca a calcio e dà spettacolo: video e foto

ROMA - Mentre il neo tecnico Paulo Fonseca incontrava ieri James Pallotta nella piovosa e fredda Londra, Francesco Totti si rilassava nella sua villa all’Eur in una delle giornate più calde e assolate della stagione. L’afa non lo ha fermato però nel tardo pomeriggio dal riallacciare gli scarpini e scendere in campo al circolo Due Ponti, per una partita con tanti amici ed ex compagni di squadra. Aquilani, Candela, Cassetti ed altri “colleghi” hanno portato qualità nella formazione dell’ex capitano giallorosso che ha realizzato una doppietta nella vittoria finale per 6 a 5. Un incontro amichevole contro una rappresentativa di ex calciatori di serie B e C, in un pomeriggio di festa davanti a oltre un centinaio di bambini spettatori che lo hanno fermato al termine del match per tanti selfie e autografi.

Fonseca: "Roma, non mi basta vincere. Voglio gioco e divertimento"

Quando Totti è sceso in campo, era da poco finito il meeting a Londra tra i dirigenti giallorossi, Pallotta e Fonseca. La sua assenza al vertice negli uffici europei della Raptor naturalmente ha fatto molto rumore nella capitale: nell’incontro che ha pianificato il futuro della nuova Roma, la lontananza del dirigente che maggiormente rappresenta il club nel mondo non può che far discutere l’ambiente giallorosso. D’altra parte però la sua mancata partecipazione alla tavola rotonda a Mayfair era anche immaginabile, vista la scelta di Fonseca in alcun modo riconducibile a lui e i rapporti non idilliaci con il consigliere Franco Baldini, che siede sempre al fianco del presidente [...]

Tutti i dettagli sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola