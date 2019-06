Roma, Paulo Fonseca e Perotti a Villa Stuart per le visite mediche

ROMA - Dopo le visite mediche di ieri sostenute dai (pochi) giocatori della Roma, questa mattina anche il neo tecnico Paulo Fonseca è arrivato a Villa Stuart per i test di idoneità sportiva. Il portoghese con il vice Nuno Campos, il tattico Tiago Leal, i preparatori atletici Nuno Romano e Pedro Moreira e il coach managing assistant Vitaliy Khlivnyuk sono entrati nella clinica romana poco prima delle nove.

Fonseca e lo staff si sono concessi per una foto di gruppo, poi la visita al completo: analisi del sangue, prova sotto sforzo, e l'esame spirometrico concludendo così i test d'idoneità. Oggi pomeriggio Fonseca dirigerà il suo primo allenamento a Trigoria, prima però il discorso ai giocatori grazie anche all'aiuto del traduttore del club giallorosso.

Pochi minuti dopo è arrivato anche Diego Perotti, ieri assente alle visite mediche di squadra. L'attaccante si sottoporrà ai test per poter scendere in campo questo pomeriggio. Assenza invece Steven Nzonzi: il giocatori ieri non si è presentato: su di lui c'è il Lione.