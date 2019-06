Ufficiale: Milan escluso dall'Europa League. Roma ai gironi, Torino ai preliminari

ROMA - È arrivata questa mattina la decisione del Tas riguardo il Milan: il club rossonero è stato escluso dall'Europa League per il mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario relativi al pareggio di bilancio, obbligatori nel triennio 2015-2016-2017 e nel monitoraggio del periodo 2016-17-18. La decisione resa nota dal Tribunale tramite un comunicato interessa anche altri due club di Serie A, la Roma e il Torino.

Il club giallorosso con l'esclusione del Milan accederà direttamente alla fase a gironi di Europa League, senza quindi dover scendere in campo per il secondo turno preliminare il 25 luglio e l'1 agosto. Due partite che invece dovrà giocare il Torino, ammesso al torneo europeo e che sarà quindi in campo contro la vincente di Debrecen-Kukesi.