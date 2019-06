Roma, il primo colpo di Petrachi: Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche

ROMA - Il primo colpo di Gianluca Petrachi si chiama Leonardo Spinazzola. Il terzino della Juventus, insieme al suo agente Davide Lippi, questa mattina alle 10 si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche in giallorosso. Arrivato questa notte in macchina dalla Toscana, Spinazzola questo pomeriggio firmerà il contratto a tre milioni di euro per cinque anni.

Il terzino rientra nello scambio tra la Juventus e la Roma che ha portato Luca Pellegrini sotto la Mole. Il club giallorosso per Spinazzola (valutato 25 milioni) ha dovuto sborsare anche otto milioni di euro pagabili in tre anni. Con le cessioni di Pellegrini, Manolas e Dzeko, la Roma sistema così i conti per i famosi 45 milioni di euro di plsvalenza.

