Boniek pessimista sulla Roma: “Non ci scommetterei una lira”. Perotti risponde sui social

ROMA - Zibi Boniek di poche parole, ma sempre molto chiaro e diretto. Non ci va piano riguardo una Roma che ha salutato nel giro di un mess due leggende come Totti e De Rossi e che in questo momento è costretta a cedere giocatori pregiati per risolvere i problemi del Financial Fair Play. Intecettato dai microfoni di Radio Radio all'Ippodromo Capannelle, mentre aspettava che uno dei suoi cavalli gareggiasse nel Gran Premio Triossi ha rilasciato questa dichiarazione: “Poco fa ho vinto una scommessa da venti euro, sulla Roma però non scommetterei una lira”. Duro l’ex giocatore di Roma e Juventus, che al momento è pessimista sul futuro giallorosso.

La risposta di Perotti

Dopo qualche ora l’attaccante giallorosso ha risposto per le rime al presidente della Federcalcio polacca, infastidito per le sue dichiarazioni: “Qui si parla troppo...”, il post su Istagram dell’argentino.