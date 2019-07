Roma, Pallotta in Toscana con Fonseca, Petrachi, Baldini e Fienga

ROMA - Pallotta è tornato in Italia. Non però a Roma, da dove manca ormai da più di un anno, ma in Toscana dove sta trascorrendo le vacanze insieme alla moglie. Il presidente giallorosso si sta rilassando a Siena, e questo pomeriggio ha incontrato il direttore sportivo Petrachi, il CEO Guido Fienga e il tecnico Paulo Fonseca.

Non poteva mancare il braccio destro di Pallotta, Franco Baldini che ha presenziato al meeting giallorosso per un confronto a 360 gradi sulle strategie del club. L'allenatore ha messo al corrente il presidente sulla sua prima giornata a Trigoria, mentre invece il diesse ha spiegato al numero uno di Boston le strategie di mercato: dalla partenza di Ivan Marcano verso il Porto, all'arrivo imminente di Gianluca Mancini, fino ai passi in avanti per arrivare a Jordan Veretout.

