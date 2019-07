La Roma batte 10-1 il Trastevere: doppietta di Dzeko, esordio di Mancini

ROMA - Nuova goleada per la Roma nella seconda amichevole stagionale: dopo il 12-0 rifilato alla Pro Calcio Tor Sapienza, i giallorossi si sono imposti 10-1 sul Trastevere, formazione di Serie D, in un match giocato a Trigoria. Doppietta per Dzeko e gol anche di Kolarov, Under, Antonucci, Cristante, D'Urso, Schick, Perotti e Defrel. Esordio, nella ripresa, per Gianluca Mancini, difensore centrale arrivato dall’Atalanta. Florenzi ancora una volta è partito sulla linea d'attacco. Confortante la prova di Spinazzola sulla fascia sinistra, con penetrazioni e assist preziosi. Assenti dal match, oltre agli infortunati Coric, Kluivert, Gonalons e Riccardi, anche Pastore e Zaniolo, che si sono comunque allenati a Trigoria con Veretout e Diawara.

ROMA-TRASTEVERE 10-1, LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE LA PARTITA: La Roma supera 10-1 il Trastevere nel secondo test stagionale, a Trigoria. Buon test per i giallorossi, ancora in doppia cifra dopo la prima uscita contro il Tor Sapienza.

87' DECIMO GOL GIALLOROSSO - Defrel firma il 10-1 controllando di sinistro e poi calciando di destro su assist di Spinazzola, che domina la fascia sinistra.

82' OCCASIONE ROMA - Calcio d'angolo per i giallorossi e tiro da buona posizione di Defrel. La conclusione però è debole e il portiere del Trastevere Casagrande non ha problemi a parare.

75' CI PROVA SCHICK - Girata del ceco che va alla conclusione di sinistro, ma manca di poco la porta.

64' E' IL MOMENTO DI MANCINI - Debutto in giallorosso per l'ex difensore dell'Atalanta che entra in campo al posto di Fazio.

58' GOL ANNULLATO ALLA ROMA - Schick segna per i giallorossi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

56' GOL PEROTTI - Penetrazione sulla sinistra di Spinazzola e palla a Perotti che appoggia in rete da pochi passi: 9-1 per la Roma.

48' GOL SCHICK - Spunto di Schick che si gira e infila di destro l'ottavo gol giallorosso.

47' GOL D'URSO - In apertura di ripresa la Roma va sul 7-1 grazie a D'Urso su assist di Perotti.

INIZIA IL SECONDO TEMPO - Roma e Trastevere di nuovo in campo a Trigoria. Nove i cambi nella formazione di Fonseca: i giallorossi schierano ora Pau Lopez; Bouah, Fazio, Jesus, Spinazzola; Santon, Florenzi; Defrel, D'Urso, Perotti, Schick.

FINE PRIMO TEMPO - Le squadre vanno a riposo sul 6-1: per i giallorossi in evidenza Dzeko, autore di una doppietta. Di Kolarov, Under, Antonucci e Cristante le altre reti. Nel frattempo si riscalda l'intera panchina: Fonseca è pronto a far esordire anche il nuovo acquisto Mancini

45'+2' GOL CRISTANTE - Antonucci serve Cristante all'interno dell'area di rigore: il destro del centrocampista vale il sesto gol della Roma

45'+1' GOL TRASTEVERE! - Errore di Fazio: ne approfitta Lorusso che si invola verso la porta e batte Olsen per il gol della formazione di Serie D

45' FLORENZI! - Il capitano giallorosso a un passo dal sesto gol: bravo il portiere del Trastevere a murare lo specchio

39' PERICOLO CRISTANTE - L'ex atalantino alla conclusione dopo la combinazione con Dzeko: Casagrande neutralizza e mette in angolo

35' SI VEDE ANCHE NZONZI - Il centrocampista francese ci prova dalla distanza con un bel destro, nessun pericolo per gli avversari

30' GOL DZEKO - Il bosniaco capitalizza la fantastica azione giocata in velocità dai compagni bruciando sul secondo palo il portiere del Trastevere

22' GOL ANTONUCCI - Quarto gol in neanche due partite per il talento della squadra giallorossa!

20' GOL UNDER - Terzo gol per la squadra di Fonseca: Under anticipa il portiere dopo il bell'assist in profondità di Florenzi

15' LAMPO ANTONUCCI - Prima occasione del match per il talento giallorosso. Conclusione mancina da fuori area che si accomoda tra le braccia del portiere avversario

14' ANCORA KOLAROV - Altra punizione velenosa del terzino: questa volta il pallone sorvola la traversa

7' GOL KOLAROV - La Roma raddoppia con uno straordinario calcio di punizione di Kolarov

6' IL MARCHIO DI FONSECA - Difesa altissima della squadra giallorossa: uno dei tratti che contraddistingue la filosofia del nuovo tecnico portoghese

4' OCCASIONE FLORENZI - Ci prova anche il capitano dalla distanza: conclusione troppo alta

3' GOL DZEKO - Roma in vantaggio: calcio d'angolo di Under e colpo di testa vincente del solito Dzeko

1' SI PARTE - Subito una buona iniziativa sulla sinistra da parte di Kolarov

OLSEN TRA I PALI - Fonseca sceglie Olsen e non Pau Lopez. Tanta curiosità per Florenzi, impiegato da attaccante esterno alle spalle di Dzeko, e per Antonucci autore di una tripletta nel primo test contro il Tor Sapienza. Mancini parte dalla panchina

Formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Antonucci, Florenzi; Dzeko. ALL.: Fonseca.