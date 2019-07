Roma, affaticamento per Pastore: out contro il Perugia. Defrel va al Cagliari

ROMA - Javier Pastore e Gregoire Defrel sono usciti dalla lista dei convocati per l'amichevole in programma questa sera alle 20.30 contro il Perugia. Il trequartista argentino ha accusato un affaticamento muscolare e i medici giallorossi hanno suggerito di non rischiarlo. Per quanto riguarda invece l'attaccante francese, è ormai imminente il suo passaggio al Cagliari con l'operazione del prestito a tre milioni più l'obbligo di riscatto fissato a dodici. Entrambi i giocatori, così come Olsen (in uscita), non parteciperanno alla gara del Curi contro gli umbri.

Roma, un nome nuovo per la difesa: si tratta per Lovren