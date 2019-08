Coric, parla il padre: "Perché non giocava? Chiedetelo alla Roma"

ROMA - Ieri ha sostenuto le visite mediche ed è stato ufficializzato, oggi invece ha svolto il suo primo allenamento con la nuova maglia. Ante Coric è pronto a riscattarsi nella seconda divisione spagnola, mettendo in mostra tutto il suo repertorio all'Almeria dopo la deludente stagione alla Roma. In giallorosso infatti ha totalizzato soltanto 46 minuti in tre spezzoni di gara, non venendo mai considerato prima da Di Francesco, poi da Ranieri. "Non so perché non abbia praticamente giocato nel corso della stagione, questo dovete chiederlo alla Roma", le parole del prade e agente del centrocampista croato al corrieredellosport.it. "Ante è molto contento del suo trasferimento in prestito all'Almeria - ha dichiarato Miljenko Coric -. Anche noi come famiglia siamo soddisfatti del suo trasferimento perché potrà giocare con regolarità. Poi il futuro andrà valutato con attenzione: Ante ha ancora un contratto con la Roma di quattro anni. Non c'è fretta".

Il primo acquisto dell'era Monchi non è riuscito a esprimere le proprie qualità, uscendo sempre dalla lista dei convocati e rimanendo sempre ai margini del progetto giallorosso. È stato ceduto all'Almeria con la formula del prestito (a 400mila euro) con diritto di riscatto fissato a sei milioni, la Roma inoltre dovrà riconoscere alla Dinamo Zagabria il 10% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di due milioni. L'affare in ogni caso, non sarà una minusvalenza. L'ammortamento a bilancio del croato alla fine della stagione sarà di tre milioni e seicento mila euro, esattamente quanto la Roma andrà a ricavare dal possibile riscatto dell'Almeria dopo aver pagato il 60% dello stipendio (780mila euro) e pagato i due milioni di clausola alla Dinamo. Una scommessa (fallita) senza ricavi o perdite.