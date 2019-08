Pallotta, slitta il ritorno a Roma: il presidente annulla il viaggio a settembre

ROMA - Il ritorno a Roma è slittato, James Pallotta non sbarcherà nella capitale a settembre. Il numero uno giallorosso ha annullato il suo viaggio nella città eterna che era stato programmato a luglio, qualche settimana dopo la lunga lettera ai tifosi nella quale prometteva maggiore vicinanza alla squadra. L'imprenditore americano sarebbe dovuto sbarcare a Roma il 2 settembre, il giorno dopo il derby, per rimanere fino all'8 dello stesso mese. Un viaggio annullato probabilmente anche per le questioni legate al progetto stadio, in questo momento ulteriormente rallentato per la crisi e la nascita del nuovo Governo.

"Avrei dovuto essere di più a Roma. Questo è stato un grave errore, la prossima stagione ci sarò", le sue parole nella lettere pubblicata il 31 maggio scorso. Per il momento Pallotta ha scelto di non tornare, nei prossimi mesi i tifosi però si aspettano di vederlo nella capitale per stare vicino alla squadra e al nuovo tecnico Fonseca.