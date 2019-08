Il Basaksehir avvisa: “Roma forte, ma ce la metteremo tutta. Felici di ritrovare Under"

ROMA - Cengiz Under sfiderà il suo passato. La Roma ha infatti pescato nel girone di Europa League il Basaksehir, la squadra dove l'attaccante giallorosso militava prima del suo trasferimento a Trigoria. "Siamo felici, giocheremo contro Cengiz. È un girone molto interessante“, le parole di Mustafa Erogut, CEO del club turco. "Non è certo un sorteggio facile, è vero. Ma ho fiducia nella squadra, daranno il massimo. Lo vedrete. La Roma è fortissima, ma faremo del nostro meglio. Non so se saremo in grado di essere più forti di loro, ma non saremo un avversario facile".

