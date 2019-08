Kalinic è della Roma: sbarca lunedì. Gonalons al Granada, Santon verso la Spal

ROMA - È tutto fatto, salvo clamorosi colpi di scena legati alla cessione di Patrik Schick al Lipsia, per l'arrivo di Nikola Kalinic alla Roma. L'attaccante croato è atteso lunedì nella capitale dove si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto con il club giallorosso. Petrachi preleverà il giocatore dell'Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. In standby la trattativa per Mateus Vital: c'è ancora una piccola distanza tra le parti (la Roma offre circa sei milioni, il Corinthians ne chiede quattro in più), ma si è ancora accesa una piccola speranza di arrivare a Taison dello Shakhtar.

Roma, Fonseca: "Lazio favorita? Conta solo il campo. Smalling convocato"

Gonalons verso il Granada

Situazione in via di sviluppo anche per le uscite. Dopo il no al Besiktas, Maxime Gonalons potrebbe tornare in Spagna. Dopo aver rifiutato l'offerta del Rennes che avrebbe pagato soltanto una parte dell'ingaggio, il diesse della Roma Petrachi è in trattativa con il Granada, club che milita nella LIga. Le parti sono in continuo contatto per provare a chiudere l'operazione il prima possibile: la formula che i due club stanno studiando è quella del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Sembra invece destinato a restare l'altro francese della squadra, William Bianda. Il difensore acquistato da Monchi e Balzaretti per sei milioni di euro, ha rifiutato nei giorni scorsi le proposte provenienti dalla Turchia, mentre dalla Francia ancora non arrivano offerte ufficiali.

Roma, ufficiale Smalling in prestito: "È quello di cui ho bisogno"

Santon, ipotesi Spal

Davide Santon invece è pronto a salutare la Roma. Nonostante sia stato convocato da Fonseca per il derby di domani pomeriggio, il terzino giallorosso potrebbe salutare nelle prossime ore per approdare alla Spal in prestito. La squadra ferrarese al momento ha superato le rivali spagnole per il giocatore che potrebbe partire domani oppure nell'ultimo giorno del calciomercato.