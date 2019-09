Derby, la strategia della Roma: Florenzi alto per riavere equilibrio

Florenzi alto non sarebbe una rinuncia all’Idea. E’ una scelta tattica precisa, che mira alla prevenzione. Contro il Genoa, la Roma ha concesso troppe palle scoperte, facilitando il lancio in profondità. Con un equilibratore come Florenzi, verosimilmente dalla parte di Lazzari, Fonseca conta di recuperare stabilità senza smettere di aggredire la Lazio. Non verrà meno il piano di pressare i portatori di palla avversari. L’altro accorgimento sarà l’alternanza dei terzini: Zappacosta e Kolarov non assalteranno contemporaneamente la fascia ma rimarranno a turno di supporto ai due difensori centrali.

Fonseca non rinuncia al suo modo di giocare

In teoria doveva succedere anche nella prima partita ma nei fatti più volte Fazio e Jesus si sono trovati uno contro uno con gli attaccanti genoani. Terza mossa: l’attenzione alle seconde palle. Quando la Lazio riuscirà a innescare Immobile, sarà fondamentale il ruolo dei centrocampisti nel ripiegare sulle spizzate, perché Milinkovic e Luis Alberto possono creare molti problemi alla Roma. In sostanza, al di là dei singoli, Fonseca non si discosta dal suo stile: proverà a fare la partita, per vincere il derby.

Lazio-Roma live dalle 18, le probabili formazioni e dove vederla in tv