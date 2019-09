Allerta cortei prima del derby: il piano sicurezza per Lazio-Roma

ROMA - Il primo derby dopo la morte di Diabolik. È pronto il piano di sicurezza per il derby Lazio-Roma, in programma questo pomeriggio all'Olimpico alle 18. Le forze dell'ordine temono cortei nel pre gara da parte delle tifoserie, soprattutto quella biancoceleste che potremme omaggiare Fabrizio Piscitelli, l'ex capo degli ultras noto come Diabolik ucciso con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti. Sotto la lente l'eventuale arrivo di gruppi di ultras stranieri.

Bonifiche e controlli siono già scattati ieri sera. Mentre questa mattina è partita la rimozione dei veicoli in sosta nelle strade vicine allo stadio. I tifosi laziali come di consueto si riuniranno a Ponte Milvio per raggiungere poi lo stadio. Sul fronte giallorosso, che si riunirà a piazza Mancini, in segno di rispetto verso Piscitelli non ci sarà una vera e propria coreografia.

Sono state previste aree di parcheggio delocalizzate: per i tifosi della Lazio in Viale XXVII Olimpiade e a Tor di Quinto, mentre per quelli della Roma nell'area di Piazzale Clodio. Il traffico veicolare sarà vietato su Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca d'Aosta, lungotevere Maresciallo Diaz e nel tratto tra piazzale De Bosis e piazzale Maresciallo Diaz, su viale di Tor di Quinto tra piazzale Maresciallo Diaz e via Civita Castellana, su Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan.