La madre di Zaniolo: "Nicolò ha risposto sul campo agli insulti verso di me"

ROMA - La madre di Zaniolo dopo il derby pareggiato per 1 a 1, ha pubblicato un post su Instagram per commentare i cori dei tifosi biancocelesti contro il centrocampista e rivolti alla stessa Francesca Costa. "Agli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro, tu hai risposto nel miglior modo sul campo", il messaggio nel post partita. Il ragazzo ha accusato il colpo durante la partita per gli insulti rivolti alla madre, tanto che Cristante ha dovuto consolarlo al centro del campo.

Fonseca dopo il derby: "Dzeko era troppo isolato"