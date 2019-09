Amarcord Totti, 25 anni fa il primo gol con la Roma

ROMA - “Nozze d’argento” per Francesco Totti: il 4 settembre di 25 anni fa la bandiera della Roma segnava la sua prima rete ufficiale con la maglia giallorossa in prima squadra. Era il 1994 e all’Olimpico si giocava la prima di campionato contro il Foggia di Zeman. Mazzone decise di schierare dal primo minuto il giovanissimo talento di casa che qualche giorno dopo avrebbe compiuto 18 anni. Ma la maturità e il talento non sono legati all'età e difatti il “piccolo” Francesco, quel giorno con il numero 9 sulla schiena, segnò il gol del vantaggio con un preciso e potente tiro sul quale il portiere del Foggia Mancini non poté nulla. La Roma ha celebrato l’anniversario su Twitter mostrando il video della famosa rete e scrivendo: “Il primo di 307 gol” con un bel cuore in evidenza.