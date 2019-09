Totti in Russia difende un bambino sospeso per il taglio alla Ibra: "È ingiusto"

ROMA - Totti, dalla Russia con amore. L'ex capitano giallorosso è stato preso d'assalto dai tanti tifosi presenti al suo arrivo a Mosca per il “Football Heroes Award”: tanti selfie, scherzi con i bambini ma anche una presa di posizione decisa su un argomento che in Russia sta facendo molto clamore. La notizia riguarda il giovane Prokhorov Ilinykh, sospeso da una scuola per la sua acconciatura a coda di cavallo con una rasatura in onore del suo idolo Ibrahimovic.

Un taglio che non piaceva agli insengnanti che lo hanno sospeso dalla scuola: una notizia che ha fatto scalpore in tutto il paese, tanto che sono arrivate le scuse ai genitori del ragazzo da parte delle autorità locali. Una vicenda commentata anche da Totti, durante il suo soggiorno a Mosca: "Non mi sembra giusto quello che è successo, anzi è surreale. È ingiusto che una persona, per di più un bambino, sia perseguito perché segue il suo idolo, visto che non fa niente di male. Gli insegnanti dovrebbero riflettere”.

