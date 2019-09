Roma, Fonseca: "Il derby è stato importante. Dzeko? Ho parlato molto con lui"

ROMA - "Il primo tempo non mi è piaciuto. Non abbiamo fatto bene il pressing, in fase offensiva siamo mancati. In alcuni momenti la squadra era molto lunga. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita con molte occasioni da gol" sono le parole di Fonseca al termine della vittoria casalinga della Roma contro il Basaksehir in Europa League. Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dichiarando: "E’ stata molto importante la partita con la Lazio, per noi è importante capire cosa non facciamo bene. Contro la Lazio abbiamo sbagliato diverse cose. Abbiamo parlato di questa partita con i giocatori per cambiare e essere più aggressivi. La squadra sta imparando ed io sono molto felice con questo gioco". La presenza di Fonseca è stata decisiva per la permanenza di Dzeko, oggi autore di un gol e un assist: "Ho parlato molto con Edin. Tutti i componenti della Roma sono stati importanti nel convincerlo a restare. Il mio gioco è ideale per lui e il giocatore si è convinto", ha concluso il tecnico giallorosso.

