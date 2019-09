Totti pronto per il calcio a 8: gli ex Roma e la data d'esordio

ROMA - Totti riallaccia gli scarpini, e con lui tanti altri ex giocatori della Roma che faranno parte della squadra di calcio a otto. L'ex capitano giallorosso guiderà la selezione della Totti Sporting Club nella Serie A1 del torneo composto da sedici squadre, tra le quali anche la Roma e la Lazio. Il presidente del club è Riccardo Totti, fratello di Francesco, in panchina siederà Carlo Cancellieri, mentre Fabrizio Avallone gestirà la direzione amministrativa e tecnica.

LA ROSA

La squadra è formata in gran parte da ex giocatori, tutti con un passato alla Roma. Capitano, neanche a dirlo, sarà Francesco Totti, poi non poteva mancare Vincent Candela, suo grande amico anche fuori dal campo. C'è una parte della Roma del 2016, composta da Cassetti, Perrotta, Tonetto, Pizarro, Taddei e Vucinic. Difficilmente tutti riusciranno a giocare le trenta partite previste dal calendario, ma sono già programmati alcuni allenamenti presso la Totti Soccer School alla Longarina prima dell'esordio nel campionato. Alla guida della squadra, mister Carlo Cancellieri: "Abbiamo scelto questa competizione per il livello e la qualità del campionato. Ho voluto coinvolgere Francesco in questa attività per vedere un campione del suo calibro confrontarsi con lo spirito del divertimento con altri ragazzi che hanno la sua stessa grande passione per il calcio. Francesco potrà essere di grande aiuto per tutto il movimento”.

L'ESORDIO

La squadra di Francesco Totti esordirà alla Longarina lunedì 30 settembre. Le gare dei Campionati della Lega Calcio a 8, vengono disputate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (a seconda della disponibilità dei circoli) in orari serali. Dal 25 novembre 2019 fino alle ore 20 del 6 dicembre 2019 e dal 10 febbraio 2019 fino alle ore 20 del 21 febbraio 2020 è aperto il mercato per poter effettuare scambi di giocatori.

