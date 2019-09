Roma, Pastore invita a cena i compagni di squadra: sushi in centro con le mogli

ROMA - Non una vera e propria cena di squadra, ma sicuramente un modo per fare gruppo tra alcuni giocatori che questa sera hanno cenato in un noto locale del centro. Una serata organizzata dalla moglie di Javier Pastore, Chiara Picone, e che ha visto tra gli invitati anche Fazio, Fuzato, Cristante, Spinazzola, Mancini, Dzeko e Juan Jesus. Tutti con le rispettive fidanzate e mogli, i giocatori si sono presentati al ristorante intorno alle 20 in abbigliamento casual.

Nello stesso ristorante Daniele De Rossi aveva invitato i compagni a cena, prima del suo addio alla Roma. In quell'occasione, lo scorso 23 maggio, tutti i compagni di squadra avevano aderito all'invito dell'ex capitano giallorosso che due giorni dopo avrebbe giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma.