ROMA - Il Premier Giuseppe Conte appoggia in pieno la punizione della Roma al "tifoso" che ha insultato Juan Jesus con parole razziste. La scelta di daspare a vita l'uomo che non potrà più entrare all'Olimpico è stata apprezzata dal mondo della politica: "Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi”, il messaggio sui social di Conte.

Insulti razzisti a Juan Jesus sui social. La Roma denuncia il tifoso