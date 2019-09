Totti star anche a Nervi: spot, selfie e risate. Oggi il compleanno a Montecarlo

ROMA - Il primo compleanno degli ultimi trent'anni che non festeggerà da giocatore o dirigente della Roma. C'è sempre una prima volta per tutto, e oggi Francesco Totti per i suoi 43 anni ha deciso di volare a Montecarlo per lasciarsi alle spalle forse un po' di malinconia per un compleanno diverso dal solito. Per due giorni è stato a Nervi, stupenda località a pochi chilometri da Genova per girare uno spot del reality "Celebrity Hunted" al quale parteciperà. Anche in Liguria l'ex numero dieci giallorosso è stato sommerso dai tifosi che ieri lo hanno immortalato nel bel parco del quartiere genovese, chiedendogli selfie e autografi. Come al solito Francesco ha dato la massima disponibilità per accontentare tutti, salvo poi terminare con le sue solite battute: "Basta che altrimenti ci dormo dentro questo parco". Risate dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori.

Totti ne compie 43, la Roma gli fa gli auguri sui social

Una tappa di un giorno, prima di festeggiare il suo compleanno nel Principato di Monaco, una delle sue mete preferite per relax e divertimento. Lo scorso aprile Francesco aveva festeggiato il compleanno della sua Ilary proprio a Montecarlo, organizzando una festa con amici intimi e svagandosi per un fine settimana tra i locali notturni della Costa Azzurra.