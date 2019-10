Karsdorp, gol alla Messi contro il Porto: il Feyenoord festeggia

ROMA - Mentre la Roma pareggiava a Graz contro il Wolfsberger, Rick Karsdorp segnava al de Kuip un gol alla Lionel Messi. L'esterno della Roma in prestito al Feyenoord ha sfoderato tutto il suo repertorio offensivo realizzando un gol da applausi nella gara contro il Porto. Partendo da centrocampo, il terzino olandese ha superato quattro avversari riuscendo a entrare in area e battere il portiere della squadra lusitana. Standing ovation dello Stadion Feijenoord e gol che ha chiuso definitivamente il match terminato due a zero per gli olandesi.

