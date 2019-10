Roma, Cristante: "Abbiamo sbagliato troppo". Spinazzola: "Fortunato, ma dispiaciuto"

ROMA - La Roma pareggia contro il Wolfsberger e non sfrutta l'occasione di scappare nel girone J di Europa League. La squadra di Fonseca dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di Spinazzola, si è fatta riprendere dagli austriaci con il bel gol di Liendl: "Abbiamo incontrato un’ottima squadra, pressavano alto ed erano molto aggressivi - le parole nel post partita di Cristante -. Abbiamo preso qualche ripartenza di troppo e alla fine è arrivato il pari. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo sia a centrocampo che in avanti, però un pareggio fuori casa in queste condizioni va bene".

Amareggiato anche l'autore del vantaggio della Roma, Leonardo Spinazzola, che ha anche propiziato il gol del Wolfsberger con un errore sulla trequarti giallorossa: "Sono dispiaciuto per il mio secondo tempo, ho sbagliato molto ed è arrivato questo pareggio che ci dà dispiacere, a me soprattutto. È mancata lucidità mentale. Potevamo giocare molto meglio tecnicamente. Loro hanno pressato molto e bene, ma potevamo giocare meglio la palla. Posso parlare per me e dire che ho sbagliato veramente cose facili anche nell’uno contro uno dove non riuscivo a saltare l’uomo. Mi sono chiuso anche mentalmente, cercavo di riprovare quello che sbagliavo prima e non mi riuscivo di nuovo".

