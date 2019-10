Roma, coro dei tifosi: "La mamma del laziale...". Zaniolo mette like e commenta

ROMA - Scottato per gli insulti alla madre, Nicolò Zaniolo decide di rispondere alla Curva Nord tramite un post su Instagram. Il centrocampista della Roma ha infatti messo like a una pagina del social che ritrae dei tifosi della Roma cantare il coro "La mamma del laziale è una ....", e commentare: "Grandi!". Il giocatore ha poi cominciato a seguire la pagina che ha attirato oltre 43mila tifosi giallorossi. Zaniolo, ancora scottato per il trattamento dei laziali nei confronti di sua madre, ha voluto rispondere tramite i social con l'apprezzamento agli insulti dei giallorossi.

