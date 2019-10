L'Olimpico non dimentica Nainggolan: standing ovation per l'ex Roma

ROMA - I tifosi della Roma non dimenticano i giocatori che hanno lasciato il cuore nella Capitale. Radja Nainggolan, ceduto due stagioni fa all'Inter, questo pomeriggio ha fatto per la prima volta il suo ritorno all'Olimpico con la maglia del Cagliari. All'annuncio della formazione sarda la Curva Sud ha applaudito il centrocampista, riservandogli una vera e propria standing ovation.

Il Ninja era stato preso d'assalto anche nell'hotel che ha ospitato il Cagliari in questi due giorni di trasferta. Decine e decine di tifosi hanno fermato Nainggolan per chiedergli un selfie, un autografo, o semplicemente salutarlo. Sorpreso anche il giallorosso che non si aspettava di riceve tutto questo affetto.