Lorenzo Pellegrini furioso per il rigore dato al Cagliari: "Siete vergognosi"

ROMA - Lorenzo Pellegrini furioso per il rigore concesso al Cagliari. Il centrocampista, infortunato per la frattura al quinto metatarso del piede destro, ha postato una storia su Instagram proprio nel momento del calcio di rigore assegnato da Massa alla squadra sarda, dopo il presunto tocco di mano di Mancini in area di rigore. "Siete vergognosi!", il messaggio del giocatore sul proprio account Instagram, cencellato poi dopo mezz'ora.