Roma, Petrachi rischia una lunga inibizione

ROMA - Alla squalifica di Fonseca potrebbe aggiungersi una lunga inibizione per il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Non per le dichiarazioni del dopo partita di Roma-Cagliari, ma per il contestato passaggio dal Torino alla Roma. Petrachi risulta indagato dalla Procura Federale, che già dagli inizi di settembre ha avviato le indagini. Subito dopo la presentazione di Mkhitaryan, il 10 settembre, quando Petrachi dichiarò candidamente di aver parlato a maggio con l’Inter di Dzeko. Pochi giorni dopo disse che si era trattato di un lapsus. «Intendevo dire luglio».

Il fascicolo aperto da Giuseppe Pecoraro, Procuratore Federale è già molto corposo. Il Procuratore ha acquisito già anche le immagini riprese da un videomaker del suo ritorno a Fiumicino con Fienga, dopo un incontro a Madrid con Fonseca. La Procura ha anche ascoltato il dirigenti del Torino, che non hanno fatto altro che aggravare la posizione del direttore sportivo. Presto saranno ascoltati anche quell’Inter e infine Petrachi, prima della chiusura delle indagini.

Cosa dice la giustizia sportiva

Secondo l’articolo 1bis del Codice di Giustizia sportiva, potrebbe essere accusato di «Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità», che richiama all’articolo 7 del Regolamento dei direttori sportivi, ai quali si vieta di prestare attività per una società mentre si è ancora tesserati per un’altra. Petrachi ha il diritto di chiedere – prima o dopo l’eventuale deferimento – un patteggiamento (sempre che l’accusa sia d’accordo), da sottoporre al vaglio della Procura del Coni o, qualora la richiesta arrivasse dopo il deferimento, al Tribunale federale. Nel caso di condanna, il ds della Roma rischia dall’ammenda all’inibizione, cioè una squalifi ca, fi no a un anno, lasso di tempo in cui non potrebbe operare per il club giallorosso né accedere agli spogliatoi durante le partite. Alla Roma c’è preoccupazione, la speranza è che la quasi sicura inibizione di Petrachi scada a gennaio, quando si apre la sessione invernale di mercato.