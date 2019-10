Samp-Roma a rischio rinvio: ecco il motivo

ROMA - Allerta meteo sulla Liguria, il prossimo weekend si scatenerà una forte perturbazione che può rischiare anche di far saltare la partita di Marassi tra Sampdoria e Roma. Da venerdì 18 fino a lunedì 21 ottobre infatti sono previste precipitazioni tali da poter essere diramata un allerta meteo per il fine settimana. Domenica alle 15 lo stadio Luigi Ferraris sarà colpito da pioggia e vento, che potrebbero anche spingere la Lega, dopo un consulto con il comune di Genova, a rinviare la partita.

Un rinvio del match gioverebbe sicuramente alla Roma che a Genova avrà ancora indisponibili Under, Dzeko e Mkhitaryan, arruolabili probabilmente dalla gara di giovedì prossimo in Europa League contro il Borussia Monchengladbach. Migliorano le condizioni invece di Perotti che può essere convocato contro la Samp, ma solo per accomodarsi in panchina.

