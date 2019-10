Roma, Fonseca alla Corte Federale: chiede lo sconto della squalifica

ROMA - Paulo Fonseca è pronto a difendersi e a provare a sedere in panchina almeno contro il Milan. Il tecnico portoghese è arrivato alle 12.30 al palazzo della Corte Federale Sportiva a via Campania per essere ascoltato in merito alla doppia ammonizione, quindi espulsione, nel post partita di Roma-Cagliari. Fonseca, che aveva vivacemente protestato contro l'arbitro Massa per le decisioni del match, era stato espulso e poi squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo.

Il tecnico, insieme all'avvocato Antonio Conte e al segretario sportivo Leo Longo, ammetterà di essersi lasciato prendere dalla foga (le sue scuse all'arbitro sono arrivate subito dopo essere sceso nel tunnel degli spogliatoi ma anchein conferenza stampa), ma negherà di aver offeso Massa. L'avvocato Conte cercherà di togliere entrambe le giornate di squalifica al tecnico, considerando anche il fatto che è stato espulso a partita conclusa e non durante i novanta minuti. Probabile che la seconda giornata di squalifica venga cancellata, e che Fonseca salti la Sampdoria ma non il Milan.