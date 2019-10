L'agente di Hallfredsson all'Olimpico per Roma-Borussia: contatto con Petrachi

ROMA - La Roma si prepara a sfidare il Borussia per la terza giornata di Europa League, il direttore sportivo Petrachi invece è concentrato su come rinforzare un centrocampo quasi privo di elementi per i tanti infortuni. Tra i nomi visionati dal diesse giallorosso, anche quello di Emil Hallfredsson, centrocampista ex Udinese attualmente svincolato. Il suo agente Alessandro Beltrami questa sera è allo stadio Olimpico per assistere al match e poi parlare con il direttore sportivo della Roma.

"Ora non è facile trovare dei calciatori svincolati che aumentino il livello della squadra, prenderemo nuovi giocatori solo se ci permetteranno di migliorare e non per fare numero", ha dichiarato Fonseca in conferenza stampa. Hallfredsson, nome proposto alla Roma, sicuramente è un giocatore di esperienza: trentacinque anni, nel giro della nazionale islandese e con una lunga carriera tra Verona e Udinese in serie A.