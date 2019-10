De Sanctis: "Capello? Più goffa della sua battuta su Zaniolo solo la rovesciata di Adani"

ROMA - La Roma è impegnata contro il Borussia Monchengladbach allo stadio Olimpico nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. Morgan De Sanctis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra giallorossi e tedeschi. Il dirigente della Roma si è soffermato su Zaniolo: "Zaniolo le risposte le ha sempre date, è un anno ormai che è protagonista nella Roma, ha sempre fatto quello che gli è stato chiesto sia sul campo che fuori. La società ha dimostrato di tenerci tanto con il rinnovo di contratto".

Roma. tutti in posa per la foto ufficiale

De Sanctis e la battuta sulla rovesciata di Adani

Poi, sulle parole di Capello: "Con tutto il rispetto per mister Capello che ha fatto la storia del calcio italiano e anche quella della Roma, più goffa della sua battuta c'è solo la rovesciata fatta sul letto da Adani per festeggiare la qualificazione del River Plate nella finale di Libertadores". Infine, De Sanctis ha concluso: "Noi da Nicoló stiamo ricevendo tantissimo, non c’era nessun motivo per considerare Nicoló al di fuori degli schemi della regolarità di un ragazzo forte e di un grande professionista ma pur sempre di un adolescente".