Fonseca: "Zaniolo talento immenso e atteggiamento esemplare. Under ok"

ROMA - La Roma voule reagire al pareggio-beffa in Europa League conquistando i tre punti contro il Milan di Stefano Pioli. Archiviata la gara di giovedì, provando a dimenticare il rigore inesistente regalato al Borussia Moenchengladbach, Fonseca chiede in conferenza stampa una Roma combattiva per scacciare il momento negativo e tornare in carreggiata.

È possibile rivedere Mancini a centrocampo?

"Sì, è possibile. Anche perchè in questo momento non abbiamo alternative in quel ruolo, e lui ha fatto bene".

Teme un po' la stanchezza dopo la sfida di Europa League, gli infortuni e le squalifiche?

"Sì, dati alla mano quella di giovedì è stata la partita dove abbiamo corso di più. Cerchiamo di recuperare energie contro un Milan fresco che non ha avuto impegni infrasettimanali".

C'è la possibilità di avanzare Florenzi tra gli attaccanti esterni?

"In questo momento prendo in considerazione tutte le possibilità, non escludo nulla".

Le condizioni di Pastore e Perotti? Quest'ultimo è pronto per giocare dal primo minuto?

"Perotti si allena già da un po' con noi ed è pronto per giocare. Pastore? In questo momento idealmente faccio delle rotazioni ma adesso non è possibile. Non ci possiamo permettere rotazioni".

Rodwell e Buchel possono migliorare la rosa?

"Non voglio parlare di questa questione, ne parlerò solamente se farà parte della rosa. in questo momento mi concentro al Milan".

Come stanno Under e Mkhitaryan? Un giudizio su Fuzato?

"Confesso che la convocazione di Fuzato è una sorpresa anche per noi, una bella sorpresa. È compito della nazionale brasiliana è conoscere il lavoro di un giocatore, e ho già parlato dell'ottimo lavoro di Savorani. Mkhitarya, non si allena ancora con noi, mentre Under riprenderà oggi. Probabilmente non ce la farà per il Milan ma dalle prossime sarà un'opzione possibile".

La posizione di Veretou? Si aspetta in attacco Leao o Piatek?

"Non so se giocherà Leao o no, ma il nostro assetto difensivo non cambierà in funzione dell'attaccante. L'impiego di Mancini in quella zona dà maggiore libertà a Veretout di agire in una posizione più avanzata. Così sarà anche domani".

Che risposta di carattere ha avuto in questi giorni dalla squadra?

"La squadra sta bene, anche perché non possiamo cambiare il passato. Dobbiamo pensare alla partita di domani, quella di giovedì è stata una gara storta e infelice per le decisioni arbitrali. Adesso però dobbiamo concentrarci sul Milan".

Lei consiglierebbe a un giovane di seguire la strada di Zaniolo?

"Qui alla Roma crediamo tutti immensamente nelle capacità di Zaniolo, il suo è un talento immenso e deve continuare a lavorare e a crescere. Dal primo giorno che sono qui lui si è sempre comportato in maniera esemplare, con professionalità e massima dedizione".

Florenzi sta ancora pensando di cedere la fascia di capitano a Dzeko?

"Credo di no, credo che sia un tema chiuso. È stato un gesto nobile al momento del rinnovo di Dzeko: Florenzi è il capitano della squadra e Dzeko uno dei capitani".

La Roma ultimamente spreca diverse occasioni, è un aspetto allenabile?

"Abbiamo sbagliato delle scelte negli ultimi trenta metri, è un elemento su cui lavorare che riguarda anche l'inesperienza di alcuni giocatore come Kluivert, Zaniolo e Antonucci, tutti molto giovani. Con l'esperienza arriverà anche la capacità di prendere le decisioni giuste al momento giusto. È una squadra che crea, speriamo di migliorare".