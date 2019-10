Rivoluzione Roma, Pallotta cambia i vertici: Baldissoni out, sale Zubiria con Calvo

In qualche modo è una svolta epocale, certificata anche dalle email interne: Mauro Baldissoni viene depotenziato nelle funzioni, anche se conserverà un ruolo di primo piano nella vicenda dello stadio di Tor di Valle. La Roma ha deciso di voltare pagina su tutti i fronti e ha quindi rinunciato anche al know how del suo dirigente più longevo, principale protagonista del closing del 2011 e della gestione della società. La sua scalata era partita dal ruolo di consigliere di amministrazione, per poi deflagrare nella posizione di direttore generale e per un periodo anche di amministratore delegato. C’è stato un momento in cui niente si muoveva a Trigoria se non veniva approvato da Baldissoni, anche se gerarchicamente avrebbero dovuto pesare di più i ruoli dei Ceo, Italo Zanzi prima e Umberto Gandini poi.

Dopo la ristrutturazione di marzo e la promozione di Guido Fienga al comando delle operazioni, il decentramento di Baldissoni era stato immediato nella sostanza, nonostante la promozione a vicepresidente esecutivo che lo gratificava formalmente. Già nella parte finale della scorsa stagione Baldissoni non entrava più nella sfera amministrativa, per non parlare di quella tecnica sulla quale in precedenza era sempre stato consultato. Si era anche parlato di addio alla Roma, visto il contratto in scadenza. Invece poi Baldissoni ha accettato il ruolo che gli è stato proposto, avendo particolarmente a cuore la vicenda dello stadio.

Lunedì, durante l’assemblea degli azionisti che dovrà ratifi care l’aumento di capitale da 150 milioni potrebbero essere ufficializzate le novità. Baldissoni non perderà la vicepresidenza ma non sarà più esecutivo. Le sue deleghe interne verranno raccolte da Manolo Zubiria, che aveva lasciato la Roma come team manager e la ritrova da manager a tuttotondo, in collaborazione con un’altra figura di raccordo tra l’area commerciale e amministrativa: Francesco Calvo, un fedelissimo di Guido Fienga che ha ormai la piena fiducia del presidente Pallotta. Quanto al settore giovanile, sempre sotto la supervisione di Zubiria, ieri è stata ufficializzata la nuova diarchia: Morgan de Sanctis sarà il direttore tecnico di Primavera, Under 18 e Under 17; Bruno Conti torna arruolato per le selezioni dall’Under 16 all’Under 10, senza perdere di vista le academies.