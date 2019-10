Totti all'Olympiastadion 13 anni dopo il Mondiale: cielo azzurro sopra Berlino

ROMA - Tredici anni dopo la vittoria del Mondiale e la storica finale contro la Francia, Francesco Totti è tornato all'Olympiastadion di Berlino. Questa mattina l'ex capitano della Roma è volato in Germania insieme al figlio Cristian per girare uno spot proprio dentro lo stadio che lo ha visto alzare la coppa del Mondo insieme a De Rossi, Pirlo e Cannavaro.

Dopo quella partita Totti decise di dire addio alla Nazionale, anche per l'infortunio alla caviglia che aveva subìto cinque mesi prima e che lo aveva costretto a un recupero lampo per partecipare al torneo continentale. Ieri Totti era in tribuna all'Olimpico, sempre insieme al figlio, per la prima volta dopo il suo addio da dirigente della Roma. Oggi invece nella capitale tedesca ha incontrato il Roma Club Berlino che gli ha consegnato una maglia celebrativa: "È davvero bella, grazie del pensiero. Mi raccomando, seguite sempre la Roma anche da Berlino!".

