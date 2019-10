Roma, no di Petrachi agli svincolati. L'ag. di Buchel: "Il motivo? Diawara"

ROMA - Come anticipato ieri, la Roma non tesserà giocatori svincolati per coprire un centrocampo martoriato in questi primi mesi dagli infortuni. Dopo una settimana di provini per Rodwell e Buchel, il direttore sportivo ha ringraziato per la disponibilità ma non ha voluto inserire altri giocatori in rosa. Dopo un'attenta analisi della situazione, con l'exploit di Mancini a centrocampo e il buono stato di forma di Pastore, la Roma ha deciso di rimanere così com'è aspettando il ritorno di Diawara: "Amadou tornerà settimana prossima, quindi la Roma ha deciso di rimanere così. In più c’è stato un riscontro importante da parte di Mancini, i giallorossi hanno deciso di non fare un’operazione in più". Queste le parole rilasciate da Alessandro Lucci, agente di Buchel al portale tmw.com.

Fonseca: "Roma, voglio ambizione. Nessun problema con Florenzi"

Sia Rodwel che Buchel quindi dovranno continuare la ricerca di una squadra disponibile a tesserarli. Per il ventottenne liechtensteinese non c'è rammarico nella scelta della Roma di non prenderlo in squadra: "Marcel non è deluso, anzi, è stata una buona situazione per allenarsi, capire a che punto è della preparazione. Ha fatto una settimana, test di idoneità fisica e atletica, il ragazzo è integro e sta bene, ha 28 anni, vuole una nuova avventura e potrebbe dare una mano a varie squadre per completare l’organico".

Roma, problema muscolare per Jesus: out con l'Udinese. Torna Under