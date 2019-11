Roma, la madre di Zaniolo ringrazia i tifosi del Napoli

ROMA - Dai cori dei tifosi laziali, agli applausi di quelli napoletani. Francesca Costa ringrazia i sostenitori della squadra azzurra per i tanti messaggi di complimenti per la prestazione di Nicolò Zaniolo. La madre del talento giallorosso ha voluto scrivere un post sui social ringraziando per la sportività dei napoletani che nonostante la sconfitta di ieri contro la Roma, hanno comunque apprezzato la performance del trequartista: “Con questo post voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la mia famiglia, è veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto. Inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole ed anche qualcosina in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrando stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere. Questo calcio si può solo amare. Grazie ancora per la vostra sportività”.