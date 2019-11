Roma e Lazio di pari passo: stessi risultati dalla quarta di campionato in poi

ROMA - Se una vince, l'altra la segue, stesso discorso per i pareggi e le sconfitte. Le due romane vanno di pari passo e, curosità, pareggiano e perdono anche nelle stesse giornate di campionato. Dalla quarta partita di Serie A fino a quella appena giocata, Roma e Lazio hanno lo stesso ruolino di marcia: cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il ko dei giallorossi è arrivato in casa contro l'Atalanta, quello dei biancocelesti - nella stessa giornata - contro l'Inter a San Siro. Un solo punto di distanza tra Roma e Lazio in classifica, per il ko della squadra di Inzaghi contro la Spal e la vittoria di Fonseca contro il Sassuolo nella terza giornata di campionato. Prima quindi di procedere allo stesso ritmo fino all'undicesima.

I RISULTATI DI ROMA E LAZIO

Bologna-Roma 1-2 (vittoria)

Lazio-Parma 2-0 (vittoria)

Roma-Atalanta 0-2 (sconfitta)

Inter-Lazio 1-0 (sconfitta)

Lazio-Genoa 4-0 (vittoria)

Lecce-Roma 0-1 (vittoria)

Roma-Cagliari 1-1 (pareggio)

Bologna-Lazio 2-2 (pareggio)

Lazio-Atalanta 3-3 (pareggio)

Sampdoria-Roma 0-0 (pareggio)

Roma-Milan 2-1 (vittoria)

Fiorentina-Lazio 1-2 (vittoria)

Udinese-Roma 0-4 (vittoria)

Lazio-Torino 4-0 (vittoria)

Roma-Napoli 2-1 (vittoria)

Milan-Lazio 2-1 (vittoria)

I PROSSIMI TURNI DI ROMA E LAZIO

Parma-Roma

Lazio-Lecce

Roma-Brescia

Sassuolo-Lazio

Lazio-Udinese

Verona-Roma

Inter-Roma

Lazio-Juventus

